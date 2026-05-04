Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/05/2026 14:41 | Atualizado 04/05/2026 14:43

Rio - A situação de Luis Zubeldía no comando do Fluminense não é fácil. Com uma sequência de quatro derrotas nos últimos sete jogos, o argentino pode não resistir, caso o Tricolor seja derrotado pelo Independiente Rivadavia, na próxima quarta-feira, pela Libertadores.

De acordo com informações do repórter Cícero Melo, da ESPN, a partida pode dar um fim a passagem do treinador. Atualmente, o Fluminense está na lanterna do seu grupo na competição com um ponto em três partidas pela Libertadores.

Luis Zubeldía assumiu o Fluminense em setembro de 2025 e teve um excelente começo. O argentino auxiliou o Tricolor em uma arrancada na reta final do Brasileiro, que levou a equipe carioca para a fase de grupos da Libertadores.

Porém, o treinador sempre conviveu com algumas críticas, por conta de algumas eliminações marcantes como na semifinal da Copa do Brasil para o Vasco e a derrota na final do Carioca para o Flamengo. Porém, nas últimas semanas, o bom aproveitamento do argentino oscilou.

No total, Zubeldía comandou até o momento o Fluminense em 46 jogos, o treinador somou 26 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 63%.