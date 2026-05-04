Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Derrota na Argentina pode selar fim da passagem de Zubeldía pelo Fluminense
Tricolor está na lanterna em grupo da Libertadores
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