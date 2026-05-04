Fluminense desembarcou em Mendoza, na Argentina, para jogo decisivo na Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense desembarcou em Mendoza, na Argentina, para jogo decisivo na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 04/05/2026 21:00 | Atualizado 04/05/2026 21:13

Rio - O Fluminense chegou em Mendoza, na Argentina, para decidir a vida na Libertadores. O Tricolor desembarcou na cidade argentina nesta segunda-feira (4) para dar sequência a preparação para o duelo contra o Independiente Rivadavia, na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, pela quarta rodada da fase de grupos.

Após perder para o Internacional por 2 a 0, neste último domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Fluminense continuou em Porto Alegre para fazer uma viagem casada para a Argentina. O elenco tricolor realizou uma atividade na manhã desta segunda, no CT do Internacional, e depois viajou para a cidade de Mendoza.

O Fluminense encerra a preparação nesta terça (5), com uma atividade no Estádio Feliciano Gambarte. Para o jogo decisivo, o técnico Luis Zubeldía poderá contar com Lucho Acosta, que voltou a ser relacionado contra o Internacional, mas não entrou em campo. O jogador se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o Flamengo, em 12 de abril.

Na lanterna do Grupo C com apenas um ponto em três jogos, o Fluminense precisa vencer o Independiente Rivadavia, que lidera a chave, para seguir com chances de classificação sem depender de outros resultados. O time argentino tem 100% de aproveitamento até aqui, com direito a uma vitória sobre o próprio Fluminense no Maracanã.