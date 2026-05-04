Fluminense desembarcou em Mendoza, na Argentina, para jogo decisivo na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense desembarca na Argentina para jogo decisivo na Libertadores
Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, na quarta-feira (6), em Mendoza
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