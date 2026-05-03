Neymar se desentendeu com Robinho Jr em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar se desentendeu com Robinho Jr em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 03/05/2026 17:30

Rio - O clima esquentou no treino do Santos, neste domingo (3), no CT Rei Pelé. Neymar acertou uma rasteira e se desentendeu com Robinho Jr, durante o treinamento na parte da manhã, após se sentir desrespeitado pelo jovem em um lance, de acordo com o "ge".

Neymar teria se sentido desrespeito após ser driblado por Robinho Jr. O camisa 10 pediu para o jovem "maneirar" e o clima esquentou. Durante a discussão, houve uma troca de empurrões entre os jogadores. Neymar ficou nervoso e acertou uma rasteira no filho do ex-jogador Robinho.

Além da rasteira, Neymar também deu um tapa em Robinho Jr. O estafe do jovem fez uma reclamação à presidência do clube. O Santos ainda não se manifestou sobre o caso, assim como as assessorias dos jogadores. O camisa 10 cobrou desculpas do jovem.

O caso teria sido resolvido ainda no CT Rei Pelé. Os jogadores possuem uma boa relação, com Neymar sendo uma espécie de "padrinho" de Robinho Jr, como ocorreu no passado quando o camisa 10 ainda era um jovem e foi "apadrinhado" por Robinho.