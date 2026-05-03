Nonato voltou a jogar pelo Fluminense após dois mesesMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Nonato celebra retorno ao Fluminense após mais de dois meses: 'Muito ruim ficar fora'
Volante se recuperou de duas lesões seguidas e atuou na derrota diante do Internacional
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Leonardo Jardim desaprova postura do Flamengo diante do Vasco: 'Entregamos o jogo'
Rubro-Negro abriu dois gols de vantagem, mas viu o Cruz-Maltino deixar tudo igual no último lance
Renato Gaúcho destaca 'grande entrega' do Vasco no clássico com o Flamengo
Técnico exaltou a luta dos jogadores para buscar o empate por 2 a 2, no Maracanã
Hugo Moura celebra gol salvador e exalta torcedores do Vasco: 'Acreditam em nós'
Volante balançou a rede no último lance e selou o empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Maracanã
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