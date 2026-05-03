Nonato voltou a jogar pelo Fluminense após dois meses - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Nonato voltou a jogar pelo Fluminense após dois mesesMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/05/2026 21:30

Rio - Após quase três meses, Nonato voltou a jogar pelo Fluminense em 2026. O volante, que se recuperou de lesão muscular na coxa direita e uma entorse no tornozelo direito, entrou em campo durante o segundo tempo da derrota para o Internacional por 2 a 0 , neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogador celebrou o retorno, mas lamentou a derrota.

"Ficamos chateados com a derrota. Estamos brigando na parte de cima da tabela e não podíamos deixar pontos escaparem aqui. É difícil falar com a cabeça quente, mas vamos conversar para ver o que podemos melhorar. Muito grato pela minha volta, é muito ruim ficar muito tempo fora. Mas temos que trabalhar quieto e buscar resultado", disse o volante.

Nonato não atuava desde o dia 22 de fevereiro, quando o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Na ocasião, o volante sofreu uma lesão muscular grau 1 na perna direita e tinha expectativa de retorno até três semanas. Porém, na fase final de recuperação, sofreu uma entorse no tornozelo direito, no dia 18 de março.

Com o resultado, o Fluminense estacionou em terceiro lugar com 26 pontos, enquanto o Internacional subiu para 12º com 17. Pressionado, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em busca da primeira vitória para se manter vivo na competição.