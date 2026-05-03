Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogo - Josep Lago / AFP

Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogoJosep Lago / AFP

Publicado 03/05/2026 19:00

Rio - Vini Jr foi o responsável por evitar neste domingo (3) a comemoração antecipada do Barcelona pela conquista do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, fora de casa, pela 34ª rodada. Com o resultado, o time da capital chegou aos 77 pontos e manteve as chances, ainda que remotas, de título. O Barça lidera com 11 de vantagem.

Após acertar a trave no primeiro tempo, que terminou sem gols, o atacante brasileiro foi decisivo na segunda etapa. Além de finalizar, Vini Jr também iniciou as jogadas de gol. Aos 10 minutos, ele partiu em direção à área e tabelou com Gonzalo Garcia. Antes do chute, cortou dois marcadores de uma vez e finalizou no canto direito do goleiro Dmitrovic.

Vini Jr. fez nova tabela 11 minutos depois, desta vez com Bellingham, que devolveu de calcanhar. O brasileiro acertou o ângulo, sem chance de defesa para Dmitrovic, e chegou ao seu 15º gol no Campeonato Espanhol em 2025/26. O brasileiro ainda tentou a tripleta, mas parou na defesa de goleiro sérvio, antes de ser substituído aos 39, dando lugar a Palacios.

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona terá agora o confronto direto com o segundo El Clásico do campeonato, marcado para o próximo domingo (10), no Camp Nou, no qual o clube da Catalunha tenta garantir seu 29º título espanhol, enquanto o Real busca prolongar a disputa. O Espanyol acumula agora 17 partidas seguidas sem vencer e ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos.