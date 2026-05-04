Samuel Lino com a bola, em jogo contra o Vasco neste domingo (3) - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino com a bola, em jogo contra o Vasco neste domingo (3)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/05/2026 10:05





"Querendo ou não, é uma chance perdida. Ainda mais pelo fato de estar ganhando de 2 a 0, é o que pesa mais. A gente sabia que se ganhasse o jogo que está faltando, iria ficar a um ponto, uma briga direta, daqui a pouco você vai enfrentar o Palmeiras. Então é frustrante", afirmou.



O jogador, que vem crescendo de produção com o técnico Leonardo Jardim, destacou que a equipe deve seguir no foco para buscar o título. "Agora é continuar, sabemos que esse campeonato é largo, vamos continuar focados e que isso sirva de aprendizado para não acontecer mais."



LEIA MAIS: Flamengo tem recorde de receitas e gastos no primeiro trimestre de 2026 Rio — O atacante Samuel Lino lamentou o empate com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro , mas destacou a importância em aprender com os erros para melhorar o desempenho nas próximas partidas. Em entrevista após o jogo, que aconteceu no Maracanã neste domingo (3), o jogador ressaltou a disputa pela liderança com o Palmeiras."Querendo ou não, é uma chance perdida. Ainda mais pelo fato de estar ganhando de 2 a 0, é o que pesa mais. A gente sabia que se ganhasse o jogo que está faltando, iria ficar a um ponto, uma briga direta, daqui a pouco você vai enfrentar o Palmeiras. Então é frustrante", afirmou.O jogador, que vem crescendo de produção com o técnico Leonardo Jardim, destacou que a equipe deve seguir no foco para buscar o título. "Agora é continuar, sabemos que esse campeonato é largo, vamos continuar focados e que isso sirva de aprendizado para não acontecer mais."

Samuel Lino também comentou sobre a rivalidade fora de campo entre os presidentes do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e Palmeiras, Leila Pereira.



"Isso não influencia em nada na gente no vestiário, nunca peguei nenhum jogador comentando sobre isso. Lógico, tem rede social, a gente vê que um falou, que outro falou... Deixa eles se preocuparem com essa rivalidade, a gente busca só jogar, ser melhor e estar ganhando jogos pelo Flamengo. Não nos preocupamos muito com essa parte de fora, por mais que exista essa rivalidade, declarações de um e de outro, mas nós jogadores estamos focados em outras coisas", ressaltou.



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín nesta quinta-feira (7), no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, às 21h30, pela 4ª rodada da Copa Libertadores.