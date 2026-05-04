Bruno Henrique - ADRIANO FONTES/FLAMENGO

Bruno HenriqueADRIANO FONTES/FLAMENGO

Publicado 04/05/2026 22:50

Rio - A renovação do contrato de Bruno Henrique não deve ser a única maneira do Flamengo demonstrar gratidão. Em entrevista à "Flamengo TV", nesta segunda-feira (4), o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que o atacante será homenageado com um busto na sede social do clube, na Gávea, no aniversário do clube, no dia 15 de novembro.

"Esse ano, no aniversário do Flamengo, nós vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique. Sempre acreditei que as homenagem têm que ser feitas em vida. E queremos fazer isso com o Bruno, em vida, jogando aqui, de frente para a Nação", disse o presidente Bap, que deixou o atacante visivelmente emocionado com o comunicado.

Bruno Henrique acertou a renovação com o Flamengo o fim de 2027 . A extensão do vínculo já estava encaminhada há mais um mês, mas faltava apenas a assinatura do atacante. O acordo foi oficializado nesta segunda-feira, após treino no Ninho do Urubu, com o jogador acompanhado pela esposa Gisellen e pelos filhos Lorenzo e Pietro.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique entrou em campo em 362 jogos, com 114 gols e 58 assistências. Ao lado de Arrascaeta, o atacante é o jogador com mais títulos na história do Rubro-Negro. Ele levantou 18 taças, incluindo três Libertadores, três Brasileiros e duas Copas do Brasil. Conhecido como "Rei dos Clássicos", o veterano anotou 22 gols contra os rivais cariocas do Fla.