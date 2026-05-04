Bruno HenriqueADRIANO FONTES/FLAMENGO
Bruno Henrique ganhará busto no Flamengo: 'Homenagem tem que ser feita em vida'
Atacante renovou contrato até o fim de 2027
Bruno Henrique ganhará busto no Flamengo: 'Homenagem tem que ser feita em vida'
Atacante renovou contrato até o fim de 2027
Flamengo anuncia a renovação de Bruno Henrique até o fim de 2027
Atacante, de 35 anos, é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro
Pedro alcança artilharia do Brasileirão depois de marcar contra Vasco
Jogador chegou aos oito gols na competição e empatou com Kevin Viveros, do Athletico-PR
Veja o prazo para Lucas Paquetá e Pulgar ficarem à disposição no Flamengo
Leonardo Jardim cita tempo mínimo para voltar a contar com os dois desfalques do Rubro-Negro
Samuel Lino comenta sobre empate com Vasco: 'É uma chance perdida'
Jogador também falou de 'briga direta' com Palmeiras pela liderança do Brasileirão
Flamengo tem recorde de receitas e gastos no primeiro trimestre de 2026
Rubro-Negro tem déficit no período, mas previsão até o fim da temporada é positiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.