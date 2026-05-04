Rio — O centroavante Pedro, do Flamengo, abriu o placar contra o Vasco neste domingo (3), no jogo que terminou empatado em 2 a 2, e chegou ao seu oitavo gol no Campeonato Brasileiro. Após balançar as redes no primeiro tempo, o atacante assumiu a artilharia da competição, empatado com Kevin Viveros, do Athletico-PR.
O camisa 9 rubro-negro já vinha de grandes atuações, marcando duas vezes contra o Atlético-MG e Fluminense. Além destes jogos, o atleta fez gols contra Santos, Botafogo e Cruzeiro.
A atuação de Pedro foi vista de perto pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que estava presente no Maracanã. O atacante está no radar do treinador para a convocação à Copa do Mundo, no próximo dia 18 de maio.
Até lá, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, nesta quinta-feira (7), às 21h30, na Colômbia, pela Copa Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.