Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/05/2026 14:27

Rio - O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Independiente Medellín (COL), na quinta-feira (7). A partida será às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto. Arrascaeta, que se recupera de uma fratura na clavícula direita, está fora. Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que tratam um problema na articulação acromioclavicular do ombro direito e um edema na coxa esquerda, respectivamente, também não estarão à disposição do técnico português.

Neste momento, o Flamengo é o líder do Grupo A, com sete pontos - dois de vantagem sobre o Estudiantes (ARG), segundo colocado. O Independiente Medellín (COL) é o terceiro, com quatro. Quem completa a chave é o Cusco (PER), zerado, na lanterna.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

. Meio-campistas: Carrascal, De la Cruz, Evertton Araújo, Jorginho, Luiz Felipe e Saúl;

. Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.