Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/05/2026 19:30

Rio - Pedro vive grande momento no Flamengo. Após a chegada do técnico Leonardo Jardim, o centroavante recuperou o protagonismo, se tornou o maior artilheiro do clube no século e superou o número de gols de 2025. Com isso, ele caminha a passos largos para a melhor temporada da carreira.

Com o gol marcado no empate com o Vasco, no último domingo (3), Pedro superou o número de gols feitos em 2025 (15) e ainda se isolou na artilharia do Brasileirão, com oito gols. O camisa 9 tem 20 participações em gols na temporada, com média de 84 minutos para participar de um gol, segundo o "SofaScore".

Em 2024, Pedro vivia seu melhor momento pelo Flamengo, quando sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da seleção brasileira em setembro. Na mesma época, Filipe Luís assumiu o comando. Durante o ano passado, o camisa 9 foi preterido por Plata e Bruno Henrique.

Mas a história mudou em 2026. Após a demissão e a chegada de Leonardo Jardim, Pedro voltou a se tornar referência do ataque. Favorecido pelo estilo de jogo do treinador português, o camisa 9 se tornou o maior protagonista do time. Na temporada, soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos.



Revelado no Fluminense, Pedro chegou ao Flamengo em 2020. Desde então, soma 328 jogos, 166 gols, 43 assistências e 14 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil, quatro Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.