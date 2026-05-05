Leila Pereira, presidente do PalmeirasLula Marques / Agência Brasil
"É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas - quando não predatórias - inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança", escreveu o clube paulista, em comunicado publicado nas redes sociais.
Embora tenha deixado a Libra, o Palmeiras não pretende se associar à Futebol Forte União (FFU), o outro bloco comercial do futebol brasileiro: "A saída da Libra não implica adesão a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF."
Leia o comunicado do Palmeiras na íntegra:
Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.
É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.
Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.
A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.