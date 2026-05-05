Leila Pereira, presidente do Palmeiras - Lula Marques / Agência Brasil

Leila Pereira, presidente do PalmeirasLula Marques / Agência Brasil

Publicado 05/05/2026 17:40





"É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas - quando não predatórias - inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança", escreveu o clube paulista, em comunicado publicado nas redes sociais.



Embora tenha deixado a Libra, o Palmeiras não pretende se associar à Futebol Forte União (FFU), o outro bloco comercial do futebol brasileiro: "A saída da Libra não implica adesão a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF." São Paulo - O Palmeiras anunciou a saída da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) nesta terça-feira (5), horas depois de o Flamengo e os clubes que formam a organização confirmarem um novo acordo de distribuição de cotas de TV do Brasileirão até 2029 . Em nota oficial, o Verdão garantiu que a decisão foi tomada por causa de "divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco"."É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas - quando não predatórias - inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança", escreveu o clube paulista, em comunicado publicado nas redes sociais.Embora tenha deixado a Libra, o Palmeiras não pretende se associar à Futebol Forte União (FFU), o outro bloco comercial do futebol brasileiro: "A saída da Libra não implica adesão a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF."

Leia o comunicado do Palmeiras na íntegra:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.



Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.



É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.



Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.



A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).



Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita."

