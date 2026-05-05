Hulk é o novo reforço do Fluminense e assinou contrato até o fim de 2027 - Marina Garcia/Fluminense FC

Hulk é o novo reforço do Fluminense e assinou contrato até o fim de 2027Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 05/05/2026 21:20

Rio - Novo reforço do Fluminense, Hulk chegou com vontade de fazer história. Anunciado nesta terça-feira (5) , o atacante estava livre no mercado e assinou contrato até o fim de 2027. O jogador, de 39 anos, será o novo camisa 7 e agradeceu o companheiro Soteldo por ceder o número. O venezuelano vestirá a 30 após a Copa do Mundo.

"Eu sei da importância do número no clube. Aproveito para agradecer ao Soteldo, conversei com ele e gentilmente me cedeu a 7. Sabemos a importância que o Soteldo tem para o time. Então, Soteldo, estou publicamente agradecendo. Ele foi muito gentil e compreensivo, e cedeu a 7 que eu gosto tanto", disse Hulk em entrevista à "FluTV".

Após construir uma carreira de sucesso com passagens de sucesso pelo futebol europeu e asiático, Hulk retornou para o Brasil em 2021. Desde então, se tornou um dos maiores ídolos do Atlético-MG. Em Minas Gerais, teve a oportunidade de enfrentar Fábio, então goleiro do Fluminense e também ídolo do Cruzeiro. O novo reforço tricolor exaltou o camisa 1 tricolor.

"O Fábio vem quebrando paradigmas. É um cara muito profissional. Jogamos contra, mas temos uma boa relação. Sei que ele vai me passar alguns segredos, a água que ele está bebendo. Está voando. Questão de me cuidar, de comprometimento, podem esperar o máximo. Vou estar sempre no meu melhor nível para dar o máximo para o clube", afirmou.

No Fluminense, Hulk reencontrará velhos conhecidos do Atlético-MG, como os laterais Guga e Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabello, o volante Otávio e o atacante Savarino. O jogador revelou que ainda teve conversas com Fred, um dos maiores ídolos do clube. O ex-atacante, hoje técnico da base do Fortaleza, foi companheiro de Hulk na seleção brasileira na Copa de 2014.

"Conversei com todos que tive a oportunidade de jogar junto, outros que joguei contra, mas tinha grande afinidade. Estou bem informado do que é o Fluzão, time com grandes ídolos, como Castilho, Rivellino, Assis, Washington, Renato Gaúcho... Falei com o Fred também, meu parceiro. Ele me deve algumas camisas. Na época de Seleção a gente jogava videogame e quem perdia devia uma camisa", brincou.

Novo reforço do Fluminense, Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Ele vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo.