Hulk é o novo reforço do FluminenseDivulgação/Fluminense FC
Fluminense anuncia contratação do atacante Hulk
Atacante, de 39 anos, assinou contrato até o fim de 2027
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