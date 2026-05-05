Hulk é o novo reforço do Fluminense - Divulgação/Fluminense FC

Hulk é o novo reforço do FluminenseDivulgação/Fluminense FC

Publicado 05/05/2026 19:09

Rio - Hulk está de casa nova. O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (5), a contratação do atacante, que rescindiu com o Atlético-MG e estava livre no mercado. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, o jogador de 39 anos assinou contrato até o fim de 2027.

Novo reforço do Fluminense, Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

No Fluminense, Hulk vestirá a camisa 7. O atacante Soteldo seguirá usando o número até a paralisação das competições para a Copa do Mundo e, no retorno, passará a vestir a camisa 30.

Revelado no Vitória, Hulk fez uma carreira de sucesso no futebol japonês, onde defendeu Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy. O jogador também teve passagens marcantes pelo Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, e Shanghai SIPG, da China, antes de retornar para o Brasil em 2021.

No futebol brasileiro, Hulk se tornou um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG. Pelo clube mineiro, o atacante marcou 140 gols e deu 56 assistências em 309 jogos, além de conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e o pentacampeonato mineiro.

Hulk também teve passagem pela seleção brasileira. O atacante foi convocado pela primeira vez em 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, como titular. O jogador ainda fez parte da conquista do título da Copa das Confederações de 2013 e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.