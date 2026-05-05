Canobbio em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Coudet entra em contato, e River Plate deve tentar contratar Canobbio depois da Copa
Atacante, de 27 anos, vive mal momento no Fluminense
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Lucho Acosta deverá atuar por cerca de 30 minutos em jogo do Fluminense na Libertadores
Apoiador, de 31 anos, está recuperado de lesão no joelho esquerdo
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