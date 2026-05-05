Canobbio em campo pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/05/2026 18:50

Rio - O atacante Agustin Canobbio, de 27 anos, não está em alta com os torcedores do Fluminense, mas no mercado sul-americano, o uruguaio é visto com bons olhos. De acordo com informações do jornalista Germán García Grova, da TyC Sports Argentina, o River Plate pode tentar a contratação do jogador depois da Copa do Mundo.

O treinador Eduardo Coudet, que já teve passagens por clubes brasileiros como Internacional e Atlético-MG, e dirige o River Plate, deseja a contratação do Canobbio. Porém, o atacante não deverá deixar o Fluminense antes da disputa da Copa do Mundo.

No começo do ano passado, o Fluminense pagou cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratar Canobbio, junto ao Athletico-PR. A negociação foi por 80% dos direitos do uruguaio.

Canobbio tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028. No total, o atacante entrou em campo pelo Tricolor em 79 partidas, anotou 17 gols e deu seis assistências.