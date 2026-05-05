Laranjeiras recebeu evento para transmissão de jogo na Copa do Mundo de Clubes, em 2025 - João Alexandre Borges / Arquivo O Dia

Laranjeiras recebeu evento para transmissão de jogo na Copa do Mundo de Clubes, em 2025João Alexandre Borges / Arquivo O Dia

Publicado 05/05/2026 14:06





O acesso será pela Rua Álvaro Chaves, 41. Os portões serão abertos às 19h. Sócios têm direito a entrada gratuita e podem fazer check-in através deste Rio — O Fluminense anunciou que realizará um evento na sede de Laranjeiras, Zona Sul, para o jogo contra o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (6), às 21h30, pela 4ª rodada da Libertadores. O local terá um telão que vai transmitir a partida, além de shows do cantor de pagode Sueco, antes do início do confronto e no intervalo.O acesso será pela Rua Álvaro Chaves, 41. Os portões serão abertos às 19h. Sócios têm direito a entrada gratuita e podem fazer check-in através deste site , enquanto os ingressos para não-sócios custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

As vendas ocorrerão até o início do segundo tempo ou até quando esgotarem os ingressos, que são limitados e sujeitos a disponibilidade.

Momento difícil

O Fluminense está em situação delicada na Libertadores e precisa vencer na Argentina para seguir vivo na busca pela vaga nas oitavas de final. O Tricolor é o lanterna do grupo C, com um ponto, três atrás do segundo colocado, Bolívar, que abre a zona de classificação. O Independiente Rivadavia, próximo adversário de Zubeldía, tem três vitórias em três jogos no torneio.