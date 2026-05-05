Em 2021, Nenê fez um dos gols da vitória do Fluminense sobre os argentinos do River Plate - Lucas Merçon / Fluminense

Em 2021, Nenê fez um dos gols da vitória do Fluminense sobre os argentinos do River PlateLucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/05/2026 11:22

O Fluminense está em situação delicada na Libertadores e precisa vencer na Argentina para seguir vivo na busca pela vaga nas oitavas de final. Esse é o cenário para o confronto de quarta-feira (6), contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, às 21h30 (de Brasília). Mas também já aconteceu em 2021 e 2011.



Nessas outras edições, o Tricolor conseguiu classificações heroicas na última rodada, enquanto agora precisa do resultado para ter chance nos dois próximos jogos. Ainda assim, o passado serve como inspiração para reviver o espírito do 'Time de Guerreiros' na competição sul-americana.



A classificação com gol no fim



A partida mais dramática aconteceu em 2011, quando o Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 4 a 2, com direito a batalha campal após o confronto decisivo. Naquela campanha, coincidentemente, o time passou os três primeiros jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota (em 2026 tem apenas um ponto).



Diante da situação, chegou à rodada final em último lugar, mas ainda dependendo de si. Ainda assim, a vaga só foi confirmada nos acréscimos. Como Nacional, do Uruguai, e América do México empataram sem gols no outro confronto, o Tricolor precisava da vitória por dois gols de diferença.



E a classificação em segundo lugar, com oito pontos, saiu nos pés de Fred, em cobrança no ângulo de pênalti sofrido por Edinho, aos 46 minutos do segundo tempo. Os argentinos acabaram eliminados, o que gerou uma briga generalizada após o apito final.

Vitória histórica do Fluminense



Já na Libertadores de 2021, o Fluminense conseguiu outro feito incrível, que foi tornar-se o segundo brasileiro a vencer a equipe do River Plate no Monumental de Nuñez. Os chegaram na última rodada daquela edição com sério risco de eliminação em caso de derrota.



No jogo sem público por causa da pandemia de Covid, a equipe tricolor venceu por 3 a 1, com Fred sendo decisivo mais uma vez, com duas assistências. Já os argentinos sofreram com os desfalques, mas no fim também se classificaram.



Entretanto, como o Junior Barranquilla tropeçou no duelo colombiano contra o Santa Fé, o Fluminense acabaria classificado mesmo com derrota.