Rio - Há três anos, o Fluminense conquistou o inédito título da Libertadores após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, no Maracanã, na decisão. Desde então, o Tricolor sofreu com os argentinos e não venceu nenhum dos três jogos disputados. Pressionado, o Time de Guerreiros encara o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), em Mendonza, pela quarta rodada da fase de grupos.
Na mesma edição em que conquistou o título sobre o Boca Juniors, o Fluminense goleou o River Plate por 5 a 1 na fase de grupos e eliminou o Argentinos Juniors nas oitavas de final. Desde a vitória na final de 2023, o Tricolor não venceu mais nenhum time argentino. No ano passado, foi eliminado pelo Lanús nas quartas de final da Sul-Americana. Já neste ano, perdeu para o Independiente Rivadavia, no Maracanã.
Na história, o Fluminense acumula 49 jogos contra times argentinos. O histórico é bastante equilibrado: 17 vitórias, 15 empates e 17 derrotas, com 68 gols marcados e 62 sofridos. O aproveitamento é de 44,9%. Já na Libertadores, são 24 jogos, dez vitórias, seis empates e oito derrotas, com 50% de aproveitamento. O equilíbrio prevalece até como visitante: 12 jogos, cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.
Para seguir com chances de classificação para a próxima fase sem depender de outros resultados, não tem mistério: o Fluminense precisa vencer o Independiente Rivadavia. O problema, no entanto, é o momento. O Tricolor conquistou apenas três vitórias e sofreu quatro derrotas nos últimos dez jogos. O time argentino, por sua vez, é a sensação do país e lidera do Campeonato Argentino.
Fluminense tem histórico de reviravoltas contra argentinos
Apesar do momento ruim, o Fluminense pode se agarrar na própria história para conseguir uma vitória na Argentina e seguir vivo na Libertadores. Em 2011, por exemplo, o Tricolor das Laranjeiras conquistou uma vitória emblemática após golear o Argentinos Juniors por 4 a 2, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos, e contrariar a matemática para avançar às oitavas de final.
No ano seguinte, o Fluminense sobreviveu em um grupo com Boca Juniors e Arsenal de Sarandí para avançar às oitavas de final com a melhor campanha da fase de grupos. Em 2021, por sua vez, o Tricolor venceu o River Plate por 3 a 1, no Monumental de Núñez, para avançar às oitavas de final na liderança do grupo.
Na história, há outras vitórias marcantes. Na Libertadores de 2008, por exemplo, o Fluminense goleou o Arsenal de Sarandí por 6 a 0, no Maracanã, e eliminou o Boca Juniors na semifinal da mesma edição após empatar o jogo de ida na Argentina por 2 a 2 e vencer no Maracanã por 3 a 1. Portanto, não faltam motivos para os tricolores acreditarem na reação.
