Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Lucho Acosta deverá atuar por cerca de 30 minutos em jogo do Fluminense na Libertadores
Apoiador, de 31 anos, está recuperado de lesão no joelho esquerdo
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