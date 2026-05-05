Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/05/2026 15:33

Argentina - O meia Lucho Acosta, de 31 anos, não deve ser titular, mas tem boas chances de encarar o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira, pela Libertadores. A tendência é que o argentino fique no banco de reservas e atue por 30 minutos. As informações são do portal "GE".

Lucho se machucou logo nos primeiros minutos do clássico contra o Flamengo, há três semanas: ele levou uma bolada no rosto, o que fez com que perdesse a consciência momentaneamente e caísse de mau jeito. Após o duelo, exames confirmaram lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau 2.

O Fluminense deve ter Nonato como titular na vaga de Facundo Bernal. O uruguaio foi expulso na derrota diante do Bolívar, em La Paz, na última rodada da Libertadores. O volante deverá atuar junto de Hércules e de Savarino no meio-campo.

O Tricolor terá a partida decisiva contra o Independiente Rivadavia no estádio Malvinas Argentinas, na quarta-feira, às 21h30. Depois disso, o Fluminense terá uma sequência de dois jogos em casa para seguir vivo no torneio.