Fábio é goleiro do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fábio é goleiro do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/05/2026 19:50

Rio - Novo reforço do Fluminense, Hulk foi anunciado nesta terça-feira (5) e assinou contrato até o fim de 2027. Ídolo tricolor e com passagem pelo futebol mineiro, Fábio avaliou a chegada do atacante. O goleiro, de 45 anos, vê a contratação de forma positiva e acredita que ele chegará ao clube ideal para esta fase da carreira, além de elogiar o ambiente.

"Falando por experiência, não há lugar melhor. Tenho certeza de que ele será muito bem recebido por todo mundo. Todos os jogadores que chegam aqui, quando precisam sair, sentem, porque o ambiente é muito bom e muito familiar. Ele está vindo para o lugar certo. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer o melhor futebol possível, dentro de toda a qualidade que tem, para que possamos conquistar títulos", disse ao "ge".

Novo reforço do Fluminense, Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O atacante assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2027.

No Fluminense, Hulk vestirá a camisa 7. O atacante Soteldo seguirá usando o número até a paralisação das competições para a Copa do Mundo e, no retorno, passará a vestir a camisa 30.

Hulk estava no Atlético-MG desde 2021 e rescindiu o contrato para assinar com o Fluminense. O atacante soma 140 gols e 56 assistências em 309 jogos pelo clube mineiro. Por lá, conquistou o Brasileirão (2021), a Copa do Brasil (2021), a Supercopa do Brasil (2022) e o pentacampeonato mineiro (2021-2025).

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, no Estádio Malvinas Argentinas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na lanterna do Grupo C, o Tricolor precisa vencer para não depender de outros resultados.