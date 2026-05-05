Fábio é goleiro do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Fábio aprova chegada de Hulk e vê Fluminense como 'lugar certo'
Goleiro destaca ambiente do clube e acredita em impacto positivo do atacante
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Fluminense anuncia contratação do atacante Hulk
Atacante, de 39 anos, assinou contrato até o fim de 2027
Coudet entra em contato, e River Plate deve tentar contratar Canobbio depois da Copa
Atacante, de 27 anos, vive mal momento no Fluminense
Fluminense vive jejum contra argentinos após título da Libertadores de 2023
Tricolor teve dificuldades nos três jogos disputados depois da vitória sobre o Boca Juniors
Lucho Acosta deverá atuar por cerca de 30 minutos em jogo do Fluminense na Libertadores
Apoiador, de 31 anos, está recuperado de lesão no joelho esquerdo
Fluminense anuncia telão em Laranjeiras para transmissão de jogo da Libertadores
Evento também contará com show de pagode
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