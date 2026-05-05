Fábio é goleiro do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - Novo reforço do Fluminense, Hulk foi anunciado nesta terça-feira (5) e assinou contrato até o fim de 2027. Ídolo tricolor e com passagem pelo futebol mineiro, Fábio avaliou a chegada do atacante. O goleiro, de 45 anos, vê a contratação de forma positiva e acredita que ele chegará ao clube ideal para esta fase da carreira, além de elogiar o ambiente.
"Falando por experiência, não há lugar melhor. Tenho certeza de que ele será muito bem recebido por todo mundo. Todos os jogadores que chegam aqui, quando precisam sair, sentem, porque o ambiente é muito bom e muito familiar. Ele está vindo para o lugar certo. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer o melhor futebol possível, dentro de toda a qualidade que tem, para que possamos conquistar títulos", disse ao "ge".
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Novo reforço do Fluminense, Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O atacante assinou contrato com o Fluminense até o fim de 2027.
No Fluminense, Hulk vestirá a camisa 7. O atacante Soteldo seguirá usando o número até a paralisação das competições para a Copa do Mundo e, no retorno, passará a vestir a camisa 30.
Hulk estava no Atlético-MG desde 2021 e rescindiu o contrato para assinar com o Fluminense. O atacante soma 140 gols e 56 assistências em 309 jogos pelo clube mineiro. Por lá, conquistou o Brasileirão (2021), a Copa do Brasil (2021), a Supercopa do Brasil (2022) e o pentacampeonato mineiro (2021-2025).
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O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Rivadavia, no Estádio Malvinas Argentinas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na lanterna do Grupo C, o Tricolor precisa vencer para não depender de outros resultados.