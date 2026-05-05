Hulk participou de live na FluTV e falou pela primeira vez como jogador do Fluminense - Reprodução/FluTV

Hulk participou de live na FluTV e falou pela primeira vez como jogador do FluminenseReprodução/FluTV

Publicado 05/05/2026 20:30

Rio - Um dos destaques do futebol brasileiro nos últimos anos, Hulk falou pela primeira vez como jogador do Fluminense. O atacante, que rescindiu com o Atlético-MG e estava livre no mercado, foi anunciado nesta terça-feira (5) e assinou contrato até o fim de 2027 . Em entrevista à "FluTV", o novo camisa 7 tricolor celebrou o acerto e admitiu ansiedade pela estreia.

"Estou muito feliz e nervoso também. Estava ansioso por esse momento. Chegou o momento de oficializar. Estou aqui cheio de vontade de encontrar o Maracanã lotado e levar alegria para a torcida do Fluzão (...) Não tem como não bater um frio na barriga. O coração fica acelerado. Eu amo jogar futebol, então quando não sentir mais esse frio é porque não faz mais sentido", disse Hulk.

Após quase seis temporadas no Atlético-MG, Hulk decidiu buscar novos ares aos 39 anos. No início do ano, o atacante quase acertou com o Fluminense, mas houve um impasse com o clube mineiro nas conversas. A história, no entanto, mudou recentemente. Sem um acordo para renovar com o Galo, o jogador negociou uma rescisão e ficou livre para defender o Tricolor a partir de julho.

"O projeto, sem sombras de dúvidas (convenceu para o acerto). Hoje, o Fluminense tem um dos principais elencos do Brasil, com jogadores campeões. O clube passou por uma revolução grande e joguei com alguns (jogadores do elenco) já. E eu tenho muita fome de continuar ganhando. Então acredito que venho para somar e ajudar o Fluminense a conquistar grandes títulos", afirmou o atacante.

Hulk é o novo reforço do Fluminense e assinou contrato até o fim de 2027 Marina Garcia/Fluminense FC

Novo reforço do Fluminense, Hulk chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Ele vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo.

"Espero retribuir todo esse carinho que estou recebendo e espero levar principalmente as crianças à loucura. Tenho certeza que vai ser uma conexão forte. O fato de já estar no futebol brasileiro há muitos anos torna a adaptação mais fácil. Eu me cobro muito. Então já entender como tudo funciona vai ajudar bastante e vamos com leveza para fazer as coisas fluírem", finalizou.

Revelado no Vitória, Hulk fez uma carreira de sucesso no futebol japonês, onde defendeu Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo e Tokyo Verdy. O jogador também teve passagens marcantes pelo Porto, de Portugal, Zenit, da Rússia, e Shanghai SIPG, da China, antes de retornar para o Brasil em 2021.

No futebol brasileiro, Hulk se tornou um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG. Pelo clube mineiro, o atacante marcou 140 gols e deu 56 assistências em 309 jogos, além de conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e o pentacampeonato mineiro.

Hulk também teve passagem pela seleção brasileira. O atacante foi convocado pela primeira vez em 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, como titular. O jogador ainda fez parte da conquista do título da Copa das Confederações de 2013 e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.