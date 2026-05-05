Rudiger se envolveu em confusão no treino do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Rudiger se envolveu em confusão no treino do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 05/05/2026 22:30 | Atualizado 05/05/2026 23:02

Rio - A crise do Real Madrid ganhou mais um capítulo. Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", o zagueiro alemão Antonio Rüdiger teria agredido o lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras com um tapa no rosto dentro do vestiário do centro de treinamento de Valdebebas, há duas semanas.

De acordo com a rádio, o episódio teria ocorrido depois da eliminação do Real Madrid para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões, entre os jogos contra Real Bétis e Alavés pelo Campeonato Espamnhol.A agressão teria começado depois de uma discussão acalorada.

Os jogadores já haviam se estranhado anteriormente. Segundo informou a rádio, a convivência entre ambos não era das melhores, principalmente pela diferença de idade e personalidade. O zagueiro teria pedido desculpas ao companheiro de time e o convidou para sua casa depois da situação.

Desde o duelo contra o Real Bétis pelo Campeonato Espanhol, Carreras não foi mais escalado como titular pelo técnico Álvaro Arbeloa. O problema recente é um reflexo de outros vários problemas de convivência interna ao longo da temporada, incluindo um rompimento na relação entre o meia Ceballos e o treinador.

Já nesta terça-feira, o francês Kylian Mbappé, que está lesionado, rebateu críticas da torcida por causa de uma viagem à Sardenha com sua namorada. A última chance de título do Real Madrid na temporada é no Campeonato Espanhol, no entanto, o time está na vice-liderança com 11 pontos a menos que o Barcelona.