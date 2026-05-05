Rudiger se envolveu em confusão no treino do Real MadridThomas Coex / AFP
Rüdiger se envolve em confusão com companheiro durante treino do Real Madrid
Zagueiro alemão teria dado um tapa no lateral-esquerdo Álvaro Carreras
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