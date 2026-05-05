Rayssa Leal chorou após cair e se machucar no Mundial de Skate Street - Eduardo Martins / Brazil News

Rayssa Leal chorou após cair e se machucar no Mundial de Skate StreetEduardo Martins / Brazil News

Publicado 05/05/2026 22:00 | Atualizado 05/05/2026 22:48

Rio - Rayssa Leal voltou a andar de skate cerca de dois meses após lesionar o joelho direito no Mundial de São Paulo. Em publicação nas redes sociais divulgada nesta terça-feira (5), a skatista celebrou o retorno à pista e agradeceu todo o apoio recebido durante o período de inatividade.

"Foram 40 dias de cuidado e carinho comigo mesma e de muita gente que eu amo para subir no skate de novo. A insegurança e o medo na hora de voltar deram lugar à felicidade logo na primeira remada. É bom estar de volta", disse Rayssa Leal.

No início de março, a jovem de 18 anos caiu na última manobra na decisão do Mundial de Skate Street, em São Paulo, e ficou fora do pódio, no quarto lugar. Ela deixou a pista aos prantos, amparada por outras skatistas, sentindo muita dor.

Antes da competição, a medalhista olímpica em Tóquio e em Paris já havia sofrido uma hiperextensão no joelho direito após queda nos treinamentos. Por causa da lesão, a brasileira ficou fora da etapa de Los Angeles da Street League Skateboarding (SLS).

Vencedora da primeira etapa da SLS neste ano, em Sydney, na Austrália, Rayssa Leal está em preparação para às próximas competições. Além das cinco etapas restantes do Circuito Mundial, ela também deve disputar os X-Games.