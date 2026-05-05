Xavi Hernández está sem clube desde 2024 - AFP

Xavi Hernández está sem clube desde 2024AFP

Publicado 05/05/2026 19:20

Rio - Em busca de treinadores para a próxima temporada, o Chelsea descartou a contratação de Xavi Hernádez, de 46 anos. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, os Blues estão em fase final de uma lista de avaliações.

No primeiro dia de 2026, o Chelsea demitiu Enzo Maresca, que havia sido campeão do Mundial de Clubes de 2025 pelos Blues. Ele dirigiu o clube inglês em 92 partidas no comando, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas.

No último dia 22 foi a vez de Liam Rosenior. O técnico deixou o Chelsea, menos de quatro meses após ter sido contratado, com vínculo até 2032. A equipe inglesa vive um final de temporada melancólico, depois de um começo promissor.

Xavi está sem trabalhar desde 2024, quando deixou o Barcelona. Ele dirigiu também o Al-Sadd, do Catar. De acordo com Romano, o espanhol tem o desejo de trabalhar no futebol inglês.