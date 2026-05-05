Xavi Hernández está sem clube desde 2024AFP

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Rio - Em busca de treinadores para a próxima temporada, o Chelsea descartou a contratação de Xavi Hernádez, de 46 anos. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, os Blues estão em fase final de uma lista de avaliações.
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No primeiro dia de 2026, o Chelsea demitiu Enzo Maresca, que havia sido campeão do Mundial de Clubes de 2025 pelos Blues. Ele dirigiu o clube inglês em 92 partidas no comando, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas.
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No último dia 22 foi a vez de Liam Rosenior. O técnico deixou o Chelsea, menos de quatro meses após ter sido contratado, com vínculo até 2032. A equipe inglesa vive um final de temporada melancólico, depois de um começo promissor. 
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Xavi está sem trabalhar desde 2024, quando deixou o Barcelona. Ele dirigiu também o Al-Sadd, do Catar. De acordo com Romano, o espanhol tem o desejo de trabalhar no futebol inglês.