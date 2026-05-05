Neymar marcou pelo Santos na Sul-Americana - Daniel Duarte / AFP

Neymar marcou pelo Santos na Sul-AmericanaDaniel Duarte / AFP

Publicado 05/05/2026 23:00 | Atualizado 05/05/2026 23:14

Rio - Em meio a polêmica com o filho de Robinho, Neymar marcou no jogo do Santos contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, nesta terça-feira (5), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na comemoração, o camisa 10 tentou dar fim a polêmica e deu um abraço em Robinho Jr.

Após marcar o gol que abriu o placar, Neymar comemorou com os companheiros na beira do campo. O camisa 10 recebeu vários tapas dos jogadores e, por fim, deu um abraço em Robinho Jr. O gesto mostra a tentativa do craque do Santos em tentar dar fim a polêmica.

Neymar abraçou o Robinho Jr. na comemoração. pic.twitter.com/miuJeNO2zd — Imperador Neymar (@EmpNeymar) May 6, 2026

Neymar foi acusado de agredir Robinho Jr durante treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé. O camisa 10 não teria gostado de ter levado um drible e se sentiu desrespeitado. Irritado, deu uma rasteira e um tapa no jovem, que é filho do ex-jogador Robinho.

A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima. Mesmo assim, o estafe de Robinho Jr faz três acusações contra Neymar e cobrou uma reunião para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".