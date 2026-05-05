Neymar marcou pelo Santos na Sul-AmericanaDaniel Duarte / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em meio a polêmica com o filho de Robinho, Neymar marcou no jogo do Santos contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, nesta terça-feira (5), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na comemoração, o camisa 10 tentou dar fim a polêmica e deu um abraço em Robinho Jr.
LEIA MAIS: Saiba qual foi a reação de Robinho ao saber de confusão entre seu filho e Neymar
Após marcar o gol que abriu o placar, Neymar comemorou com os companheiros na beira do campo. O camisa 10 recebeu vários tapas dos jogadores e, por fim, deu um abraço em Robinho Jr. O gesto mostra a tentativa do craque do Santos em tentar dar fim a polêmica.
Neymar foi acusado de agredir Robinho Jr durante treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé. O camisa 10 não teria gostado de ter levado um drible e se sentiu desrespeitado. Irritado, deu uma rasteira e um tapa no jovem, que é filho do ex-jogador Robinho.
A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima. Mesmo assim, o estafe de Robinho Jr faz três acusações contra Neymar e cobrou uma reunião para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".