Robinho está preso por estupro e acompanha de longe o caso de agressão de Neymar ao filho no Santos - AFP

Robinho está preso por estupro e acompanha de longe o caso de agressão de Neymar ao filho no SantosAFP

Publicado 05/05/2026 12:13 | Atualizado 05/05/2026 14:05

ficou "furioso" ao saber do episódio e passou a exigir esclarecimentos sobre o ocorrido.

A acusação de agressão de Neymar a Robinho Jr gerou reação imediata do pai do jovem, que cobra providências do Santos. O ex-atacante, que está preso condenado por estupro na Itália,ao saber do episódio e passou a exigir esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo o jornalista Fábio Sormani, o ex-jogador chegou a comparar a situação com o início da carreira de Neymar, quando o apoiou.



"Robinho está indignado. A palavra que usaram comigo foi 'furioso' com o que aconteceu. Briga em treino é normal, todo mundo sabe. Agora, o tapa na cara foi, de fato, algo que deixou o Robinho muito furioso, irritado, indignado", disse.



Acusação de Robinho Jr



driblado pelo jovem, Neymar teria se irritado e, fora do lance, dado uma rasteira e ainda um tapa no rosto de Robinho Jr.

A confusão aconteceu durante um treino com jogadores que não participaram do jogo contra o Palmeiras. Após ser

Ao ter ciência da acusação feita pelo filho, partiu de Robinho a ideia de notificar o clube para pedir uma punição. Ele também solicitou acesso às imagens do treino para entender exatamente o que aconteceu.



"A família do Robinho quer que o Santos puna o Neymar de algum jeito. Passar o pano nessa situação eles não vão admitir. E, se isso acontecer, se o Santos não tomar nenhuma providência em relação ao Neymar, eles vão processar o Santos, porque tudo aconteceu no ambiente de trabalho", disse o jornalista.



Diante do ocorrido, Robinho Jr e sua família avaliam pedir a rescisão de contrato com o Santos. Internamente, o jogador de 18 anos ficou sem apoio dos companheiros, que mostraram-se incomodados com a divulgação do caso envolvendo Neymar.



O que diz o Santos



Em nota divulgada na segunda-feira (4), o Santos informou que "por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio". O processo está a cargo do departamento jurídico do clube.

