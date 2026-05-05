Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 12:46

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, voltou a fazer a alegria dos seus seguidores nas redes sociais. A beldade publicou um ensaio em que aparece vestindo apenas um biquíni fio-dental amarelo em uma piscina. Com um corpo perfeito, ela recebeu elogios.

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"Parabéns pela beleza, Macca", "Corpo realmente impecável", "Você está a cada dia mais linda", "Que incrível você é", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo escultural, Macca é conhecida no seu país como estrela do Carnaval do Paraguai. A beldade tem mais de 203 mil seguidores no Instagram (@maccaavalospy).