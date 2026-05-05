Nesta temporada, Vini Jr soma 21 gols e dez assistências em 50 jogos pelo Real MadridOscar del Pozo / AFP

Espanha - Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa não poupou elogios a Vini Jr, decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no último domingo (3). O camisa 7 foi o responsável por marcar os gols da partida e, assim, igualou feito de Cristiano Ronaldo pelo clube merengue - alcançou 20 tentos pela quinta temporada consecutiva, algo que só outros sete jogadores conseguiram.
"É um jogador fantástico. Um líder nato. Muito valente, constante e um companheiro que todos querem ao lado", declarou o treinador, em entrevista coletiva após o confronto. 
O brasileiro tem vínculo com os espanhóis até meados do ano que vem. Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez já deixou claro o desejo de ampliar o contrato do atacante
Em 2025/26, Vini Jr soma 21 gols e dez assistências em 50 jogos, sendo 45 como titular. O próximo compromisso será contra o Barcelona, domingo (10), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.