Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti pode ter que esperar até junho para ter grupo completo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti pode ter que esperar até junho para ter grupo completoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/05/2026 10:07 | Atualizado 05/05/2026 10:28

A comissão técnica da seleção brasileira acompanha com bastante interesse os jogos de volta das duas semifinais da Liga dos Campeões. Afinal, três jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo podem disputar a final europeia e, se isso acontecer, ficariam fora do início de preparação, além de aumentarem o desgaste físico e o risco de lesão.



Por isso, para o Brasil, é melhor o Atlético de Madrid se classificar nesta terça-feira (5), no jogo contra o Arsenal de Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, às 16h (de Brasília). E na quarta, também às 16h, o Bayern de Munique superar o PSG de Marquinhos também seria o ideal.



Os três brasileiros são nomes certos na lista de Carlo Ancelotti, que anunciará os 26 convocados em 18 de maio. Com o fim da temporada europeia em três semanas, a programação da CBF prevê o início da apresentação dos jogadores a partir do dia 25.



A expectativa é contar com todo o elenco até 27 de maio, a depender do desgaste físico que será avaliado caso a caso. E o amistoso no Maracanã contra o Panamá será no dia 31, às 17h (de Brasília).



Entretanto, caso PSG e Arsenal avancem (ou um dos dois), a seleção brasileira só terá o grupo completo nos Estados Unidos. Isso porque a final da Liga dos Campeões está marcada para 30 de maio, em Budapeste, na Hungria.



A programação do Brasil para a Copa do Mundo



18/5 - Convocação dos jogadores para a Copa do Mundo



25/5 - Apresentação dos jogadores na Granja Comary



31/5 - Amistoso Brasil x Panamá, no Maracanã



1/6 - Viagem para os Estados Unidos



6/6 - Amistoso Brasil x Egito, em Cleveland



13/6 - Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos