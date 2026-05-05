Robinho Jr, à esquerda, e Neymar - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr, à esquerda, e NeymarRaul Baretta / Santos

Publicado 05/05/2026 08:27 | Atualizado 05/05/2026 13:41





Na visão dos jogadores, Robinho Jr. teria quebrado uma "regra não escrita" no meio do futebol, de que os problemas do dia a dia se resolvem no vestiário. Agora, o estafe do atacante aguarda o recebimento das imagens. O pedido de rescisão unilateral ainda é uma possibilidade. O Santos reconhece que o clima ficou pesado após o desentendimento entre Neymar e Robinho Jr em um treino no último domingo (3). O clube tenta administrar a repercussão do caso no jovem atleta, alvo de críticas pelo elenco por levar a briga para fora do vestiário, de acordo com o "ge".Na visão dos jogadores, Robinho Jr. teria quebrado uma "regra não escrita" no meio do futebol, de que os problemas do dia a dia se resolvem no vestiário. Agora, o estafe do atacante aguarda o recebimento das imagens. O pedido de rescisão unilateral ainda é uma possibilidade.

O Santos enxergava a situação como encerrada, após o pedido de desculpas de Neymar ainda no domingo, mas a notificação extrajudicial enviada pela equipe do jovem mudou a situação.

Apesar de tudo isso, o clima durante a viagem ao Paraguai, onde o clube paulista joga nesta terça-feira (5) contra o Recoleta pela Copa Sul-Americana, aparentou tranquilidade. Relatos indicam que Neymar e Robinho Jr jantaram sentados na mesma mesa, na segunda-feira (4).

Relembre o caso

Neymar teria se sentido desrespeito após ser driblado por Robinho Jr. O camisa 10 pediu para o jovem "maneirar" e o clima esquentou. Durante a discussão, segundo relatos, houve uma troca de empurrões entre os jogadores. Neymar ficou nervoso e teria acertado uma rasteira no filho do ex-jogador Robinho.



Além disso, Neymar também teria dado um tapa no companheiro de time. O estafe do jovem fez uma reclamação à presidência do clube.