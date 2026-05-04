Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC
A chegada do craque mudou a rotina na pequena cidade de pouco mais de 140 mil habitantes, localizada na fronteira com o Brasil.
Os 25 mil ingressos disponibilizados para a partida no estádio Rio Parapití, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana, estão esgotados desde o fim de semana.
Na esperança de ser convocado para a Copa do Mundo pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Neymar também atraiu os holofotes em Buenos Aires na semana passada, quando o Peixe visitou o San Lorenzo.
O time paulista, no entanto, ficou no empate em 1 a 1 e se manteve na lanterna da chave com apenas dois pontos somados em três jogos. O San Lorenzo lidera com cinco pontos, seguido pelo Deportivo Cuenca (4 pts) e pelo Recoleta (3 pts).
Na partida, disputada no dia 14 de abril, o Recoleta conseguiu resistir à pressão do ataque santista, comandado pela dupla formada por Neymar e Gabigol.
Turbulência no Santos?
Neymar foi confirmado pelo técnico Cuca para o jogo contra o Recoleta, em meio a um ambiente turbulento no Santos.
Segundo a imprensa, o craque de 34 anos teria agredido o jovem atacante Robinho Júnior durante um treino da equipe, que não se manifestou sobre o suposto incidente.
O caso acontece duas semanas antes de Ancelotti revelar a lista de convocados para a Copa do Mundo, em 18 de maio.
"Vai jogar, claro que vai jogar. Depois, ter sequência até a convocação, fazer o melhor possível e estar energizado. Agora, é largar tudo no campo, nos ajudar e se ajudar", disse Cuca após o empate do Peixe em 1 a 1 na visita ao Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.
Em busca de sua melhor versão
Embora o ponto conquistado contra o líder do campeonato tenha sido valioso, o Santos continua brigando para não entrar na zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Corinthians, que abre o Z4.
As lesões vêm assombrando Neymar nos últimos anos. E, apesar de ter feito apenas 11 jogos em 2026, ele tem sido determinante.
Na partida contra o San Lorenzo, foram 90 minutos em campo, com participação na jogada que originou o gol de empate santista.
Seu talento é vital para que o Santos dê a volta por cima, e para que ele consiga colocar seu nome na concorrida lista de Ancelotti.
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