Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 04/05/2026 18:00 | Atualizado 04/05/2026 18:03

Rio - O anúncio da presença de Neymar causou furor na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde o Santos encara o modesto Recoleta nesta terça-feira (5) em um jogo crucial na fase de grupos da Copa Sul-Americana.



A chegada do craque mudou a rotina na pequena cidade de pouco mais de 140 mil habitantes, localizada na fronteira com o Brasil.



Os 25 mil ingressos disponibilizados para a partida no estádio Rio Parapití, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana, estão esgotados desde o fim de semana.



Na esperança de ser convocado para a Copa do Mundo pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Neymar também atraiu os holofotes em Buenos Aires na semana passada, quando o Peixe visitou o San Lorenzo.



O time paulista, no entanto, ficou no empate em 1 a 1 e se manteve na lanterna da chave com apenas dois pontos somados em três jogos. O San Lorenzo lidera com cinco pontos, seguido pelo Deportivo Cuenca (4 pts) e pelo Recoleta (3 pts).



A equipe paraguaia, que disputa a Sul-Americana pela primeira vez em sua história, conseguiu um empate com o Santos em 1 a 1 na Vila Belmiro, na segunda rodada.



Na partida, disputada no dia 14 de abril, o Recoleta conseguiu resistir à pressão do ataque santista, comandado pela dupla formada por Neymar e Gabigol.



Turbulência no Santos?





Neymar foi confirmado pelo técnico Cuca para o jogo contra o Recoleta, em meio a um ambiente turbulento no Santos.



Segundo a imprensa, o craque de 34 anos teria agredido o jovem atacante Robinho Júnior durante um treino da equipe, que não se manifestou sobre o suposto incidente.



O caso acontece duas semanas antes de Ancelotti revelar a lista de convocados para a Copa do Mundo, em 18 de maio.

O camisa 10 alvinegro é a figura mais requisitada por onde passa, até mesmo pelos torcedores adversários, que não poupam esforços para pedir um autógrafo, uma camisa ou tirar uma 'selfie'.Neymar foi confirmado pelo técnico Cuca para o jogo contra o Recoleta, em meio a um ambiente turbulento no Santos.Segundo a imprensa,, que não se manifestou sobre o suposto incidente.O caso acontece duas semanas antes de Ancelotti revelar a lista de convocados para a Copa do Mundo, em 18 de maio.

Neymar tem quatro jogos para convencer o treinador italiano a lhe dar uma chance no elenco da Seleção. Desde que 'Carletto' assumiu o cargo, em junho do ano passado, o astro não vestiu a 'Amarelinha'.



"Vai jogar, claro que vai jogar. Depois, ter sequência até a convocação, fazer o melhor possível e estar energizado. Agora, é largar tudo no campo, nos ajudar e se ajudar", disse Cuca após o empate do Peixe em 1 a 1 na visita ao Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.



Em busca de sua melhor versão

O camisa 10 não entrou em campo por conta da exigência de não jogar em estádios com gramado sintético.



Embora o ponto conquistado contra o líder do campeonato tenha sido valioso, o Santos continua brigando para não entrar na zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Corinthians, que abre o Z4.



As lesões vêm assombrando Neymar nos últimos anos. E, apesar de ter feito apenas 11 jogos em 2026, ele tem sido determinante.



Na partida contra o San Lorenzo, foram 90 minutos em campo, com participação na jogada que originou o gol de empate santista.



Seu talento é vital para que o Santos dê a volta por cima, e para que ele consiga colocar seu nome na concorrida lista de Ancelotti.

