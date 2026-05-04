João Pedro em derrota do ChelseaAFP
Em grande fase individual, João Pedro lamenta momento do Chelsea: 'Difícil dizer algo'
Blues vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos
Em grande fase individual, João Pedro lamenta momento do Chelsea: 'Difícil dizer algo'
Blues vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos
Flamengo anuncia a renovação de Bruno Henrique até o fim de 2027
Atacante, de 35 anos, é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro
'Xodó do grupo', Hugo Moura vira exemplo para outros buscarem volta por cima no Vasco
Renato Gaúcho costuma trabalhar bem com atletas desacreditados
Estêvão retorna ao Brasil e inicia tratamento no Palmeiras sob olhar da Seleção
Artilheiro da Era Ancelotti opta por não realizar cirurgia para tentar jogar Copa do Mundo
Clássico entre Flamengo e Vasco registra maior audiência do Brasileirão na TV Globo no Rio
Rubro-Negro fez 2 a 0, mas cedeu o empate nos acréscimos
Ex-Botafogo, Davide Ancelotti fala sobre passagem pelo futebol brasileiro
Davide destaca conexão com atletas e experiência como técnico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.