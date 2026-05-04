João Pedro em derrota do Chelsea - AFP

João Pedro em derrota do ChelseaAFP

Publicado 04/05/2026 17:50

Inglaterra - O atacante João Pedro, de 24 anos, fez um golaço de bicicleta, nesta segunda-feira (dia 4), mas não impediu mais uma derrota do Chelsea na temporada. O brasileiro pediu uma reflexão geral nos Blues, mas mudar o atual momento.

"Todo mundo precisa se olhar no espelho, eu incluso. Sinto muito pelos torcedores que presenciaram mais uma derrota", afirmou o atacante.

No total, a temporada de João Pedro pelo Chelsea é muito boa. No Campeonato Inglês, ele entrou em campo em 33 jogos, anotou 15 gols e deu cinco assistências. O clube de Londres já teve três técnicos na atual temporada.

"Não acho que seja sobre o treinador. Cabe aos jogadores darem um passo à frente. É difícil dizer algo", concluiu.