Igor Jesus fez um dos gols da vitória do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Igor Jesus fez um dos gols da vitória do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 04/05/2026 13:40

Inglaterra - Chelsea e Nottingham Forrest fizeram nesta segunda-feira (dia 4) uma partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Os brasileiros Igor Jesus e João Pedro participaram ativamente do duelo, balançando as redes. Melhor para a equipe visitante, que derrotou os Blues por 3 a 1, e aumentou sua vantagem para a zona de rebaixamento.

Mesmo atuando fora de casa, o Nottingham Forest saiu na frente aos dois minutos. Taiwo Awoniyi, nascido na Nigéria, abriu o placar para a equipe visitante. Logo depois, aos 15 minutos, Igor Jesus cobrando pênalti ampliou. O ex-atacante do Botafogo se tornou pai no último domingo (dia 3).

Logo no começo do segundo tempo, novamente Taiwo Awoniyi balançou as redes, desta vez aos sete minutos. Com a partida já decidida, nos acréscimos, João Pedro apareceu para reduzir o prejuízo do Chelsea no placar, mas sem tempo de qualquer mudança no panorama.

Com o resultado, o Nottingham Forest chegou aos 42 pontos e tem seis de vantagem para o West Ham, que abre a zona de rebaixamento. Faltam três rodadas para ambos encerrarem sua participação no Campeonato Inglês. O Chelsea tem 48 pontos e está em nono lugar no torneio.