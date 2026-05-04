Vini Jr é destaque do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr é destaque do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 04/05/2026 12:51

Rio - O atacante Vini Jr, de 25 anos, foi o grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, fora de casa, por 2 a 0. O brasileiro recebeu muitos elogios ao marcar os dois gols da partida. O jornal "AS" citou o quanto o atacante cresce sem a presença de Kylian Mbappé em campo.

"Aconteceu de novo. Algo que está cada vez mais presente no ar. Algo que está se tornando um desafio para a fábula: a lebre vencendo a tartaruga. Aconteceu tantas noites que se tornou mais a norma do que a exceção: sem Mbappé, Vinicius é um jogador diferente", afirmou o "AS".

O diário reforçou que Vini Jr viveu seus melhores momentos no Real Madrid como protagonista e não como um coadjuvante.

"Afinal, ele é o homem que marcou em duas finais da Liga dos Campeões. Vinicius é talvez mais Batman do que Robin. A noite passada foi um déjà vu . Este Vinicius ainda existe. O de alguns anos atrás, o de tantos anos atrás. Ele ainda está aqui.", concluiu.