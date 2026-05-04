Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 11:58

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, passou por uma situação inusitada em sua casa. Ela recebeu um hospedeiro indesejável e acabou ficando nua na sua varanda. A situação trouxe, além de terror, bastante vergonha para a beldade.

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"Estava tudo tranquilo até que vi o ratinho aparecer do nada. Levei um susto tão grande que saí correndo sem pensar e acabei nua na varanda. A pior parte não foi só o frio ou o desconforto, mas a paranoia de que alguém pudesse me ver. Cada barulho parecia o de um curioso passando, e cada minuto parecia uma eternidade", disse em entrevista ao site "Popular".

O momento de caos e medo foi interrompido graças a um vizinho. A beldade afirmou que ele foi atencioso para ajudá-la a se cobrir, antes de lidar com o rato.

"Liguei para um vizinho, e a primeira coisa que ele fez foi me entregar uma toalha, haha, e depois veio e espantou o ratinho", concluiu.