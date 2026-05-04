Gabriel Medina voltou a disputar a WSL em 2026 - Divulgação/WSL

Gabriel Medina voltou a disputar a WSL em 2026Divulgação/WSL

Publicado 04/05/2026 22:30

Rio - O Brasil ainda não ficou fora de uma final da temporada, seja no masculino ou no feminino, e continua fazendo bonito na Liga Mundial de Surfe (WSL). Felipe Toledo se garantiu como o melhor representante masculino do país em Gold Coast, caindo na semifinal mas entrando no top 10, agora com seis nomes e Gabriel Medina no topo. Já entre as mulheres, Luana Silva foi vice-campeã e está na inédita liderança.

Gabriel Medina e Luana Silva, desta forma, conquistam a tríplice coroa na Austrália — lideram a temporada após as três etapas no país. Algoz de Medina nas oitavas de final da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, Filipinho voltou ao mar na madrugada desta segunda-feira (4) para a fase final da etapa e se garantiu entre os quatro melhores ao bater outro compatriota, Samuel Pupo, com 15,77 a 12,57.

A disputa por vaga na decisão em uma das semifinais foi entre Filipinho e Connor O'Leary, que defende as cores do Japão e ganhou por 16,97 a 14,77, se garantindo na decisão contra o local Ethan Ewing. Ir até a semifinal colocou o brasileiro no top 10 pela primeira vez na temporada, após ganhar quatro posições. Campeão em Gold Coast, com 14,56 a 14,17 diante de O'Leary, o australiano ganhou nove posições e agora ocupa o quarto lugar, entre Miguel Pupo e Samuel Pupo (3º e 5º, respectivamente). Medina lidera.

Pela segunda etapa seguida, Luana Silva fica com o vice-campeonato. A brasileira já havia perdido a final em Margaret River, assim como Medina e, desta vez, a algoz foi Stephanie Gilmore, com 17,33 diante de 14,07 da representante verde e amarelo. Nada que a incomode ou tire sua confiança. Luana Silva deixou o mar de Gold Coast emocionada com o vice e a consequente liderança.