Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - Dona de um corpo escultural, Eli Villagra, revelou que é uma ótima cozinheira. Além de toda a sua beleza, os seus dotes culinários também são sedutores. Ele contou que já conquistou um pretendente se valendo deste tipo de qualificação.
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Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Mais de uma pessoa caiu nessa, haha. Porque não é só a comida, é o pacote completo: a vibe, o visual, a atitude… tudo contribui", contou em entrevista ao site "Popular".
Eli Villagra é uma figura bastante conhecida no Paraguai, sendo uma estrela do Carnaval do seu país e também apresentadora de programas de televisão.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli passou o Carnaval de 2026 no Rio de Janeiro e tem mais de 378 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).