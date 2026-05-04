Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 18:50

Rio - Dona de um corpo escultural, Eli Villagra, revelou que é uma ótima cozinheira. Além de toda a sua beleza, os seus dotes culinários também são sedutores. Ele contou que já conquistou um pretendente se valendo deste tipo de qualificação.

fotogaleria

"Mais de uma pessoa caiu nessa, haha. Porque não é só a comida, é o pacote completo: a vibe, o visual, a atitude… tudo contribui", contou em entrevista ao site "Popular".

Eli Villagra é uma figura bastante conhecida no Paraguai, sendo uma estrela do Carnaval do seu país e também apresentadora de programas de televisão.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli passou o Carnaval de 2026 no Rio de Janeiro e tem mais de 378 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).