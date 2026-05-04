Casemiro defende o Manchester United - Darren Staples / AFP

Casemiro defende o Manchester UnitedDarren Staples / AFP

Publicado 04/05/2026 18:19

Rio - Peça fundamental na seleção brasileira de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro, de 33 anos, reforçou a importância de Neymar para atual geração do futebol nacional. O jogador do Manchester United afirmou que o camisa 10 do Santos segue sendo o principal nome do país.

"O Neymar não tem que provar nada a ninguém. Se o Neymar estiver bem fisicamente, não tem nem discussão. Tem que ir (para a Copa do Mundo), é o craque da Seleção Brasileira", disse em entrevista à "ESPN".

Neymar, de 34 anos, não vem sendo convocado por Carlo Ancelotti e sua participação na Copa do Mundo do ano que vem é improvável, mesmo com a lesão de peças importantes como Rodrygo, que está fora da competição.

Casemiro e Neymar estiveram presentes como titulares da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. O camisa 10, inclusive, disputou também o Mundial de 2014.