Manchester City enfrentou o Everton pelo Campeonato Inglês - Peter Powell / AFP

Manchester City enfrentou o Everton pelo Campeonato InglêsPeter Powell / AFP

Publicado 04/05/2026 18:05

Rio - O Manchester City se complicou na disputa pelo título. Jogando fora de casa, o time comandado por Pep Guardiola sofreu um apagão no segundo tempo e empatou com o Everton por 3 a 3, nesta segunda-feira (4), fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Doku, duas vezes, e Haaland marcaram para os visitantes, enquanto Barry, duas vezes, e O'Brien fizeram para os donos da casa.

Na briga pelo título, o Manchester City se impôs mesmo jogando fora de casa e tomou a iniciativa do jogo. O time comandado por Pep Guardiola teve mais de 70% de posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em muitas chances claras. Mesmo assim, abriu o placar aos 43 minutos com Doku. O atacante belga recebeu a bola na entrada da área e acertou o ângulo direito de Pickford.

Na etapa final, o jogo ganhou um novo panorama. O Manchester City tinha o controle do jogo, quando sofreu um apagão e viu o Everton aprontar. Em falha de Guéhi, que recuou errado para Donnarumma, Barry aproveitou e empatou o jogo aos 23 minutos. Pouco depois, aos 27, Garner cobrou escanteio, O'Brien subiu mais alto e virou. Por fim, aos 35, Barry aproveitou cruzamento de Dewsbury-Hall e fez 3 a 1.

Mesmo atordoado, o Manchester City reagiu rápido. No minuto seguinte após sofrer o terceiro gol, Haaland recebeu entre a zaga e bateu de cobertura na saída do goleiro para descontar. O Everton recuou e permitiu o City pressionar até o fim. Nos acréscimos, os visitantes chegaram ao empate após muita insistência. Após cobrança de escanteio, Doku ficou com a sobra na entrada da área e empatou com belo chute.



Com o resultado, o Manchester City chegou a 71 pontos, mas segue vice-liderança e viu o líder Arsenal abrir cinco pontos de distância. Já o Everton, por sua vez, sobe para 10º, com 48. Na próxima rodada, o City recebe o Brentford do artilheiro Igor Thiago, no sábado (9), às 13h30 (de Brasília), enquanto o Arsenal visita o West Ham, domingo (10), às 12h30, no Estádio Olímpico de Londres.