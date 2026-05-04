Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogoJosep Lago / AFP
Vini Jr nas últimas 5 temporadas:
2022/23: 23 gols em 55 jogos
2023/24: 24 gols em 39 jogos
2024/25: 22 gols em 58 jogos
2025/26: 21 gols em 50 jogos
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Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogoJosep Lago / AFP
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