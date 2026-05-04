Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogo - Josep Lago / AFP

Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do Real Madrid num jogoJosep Lago / AFP

Publicado 04/05/2026 19:30 | Atualizado 04/05/2026 19:33

Rio - Vini Jr fez história mais uma vez no Real Madrid. O craque brasileiro entrou para um seleto grupo da história do gigante espanhol após alcançar a marca de 20 gols pela quinta temporada consecutiva. Além do camisa 7, somente outros sete jogadores conseguiram atingir o feito, incluindo ídolos históricos do clube como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás e Cristiano Ronaldo.

O atacante brasileiro atingiu a marca após marcar duas vezes na vitória sobre o Espanyol por 2 a 0 , neste último domingo (3), fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, Vini Jr chegou a 21 gols e 10 assistências em 50 jogos pelo Real Madrid na temporada 2025/26. Dos 21 gols, 16 foram em 2026, o que mostra a evolução do jogador após a chegada de Arbeloa.

Nos primeiros três anos no Real Madrid, Vini Jr marcou apenas 15 gols. Desde a temporada 2021/22, o atacante brasileiro sempre fez mais de 20 gols. No total das últimas cinco temporadas, o camisa 7 fez 112 gols em 254 partidas. A sua maior marca em uma temporada foi em 2023/24, quando marcou 24 gols em 39 jogos com a camisa merengue.

Além de Vini Jr, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás e Cristiano Ronaldo, os outros quatro jogadores do Real Madrid que conseguiram o feito de marcar mais de 20 gols em cinco temporadas consecutivas são: Manuel Fernández, conhecido como Pahiño, Hugo Sánchez, Raúl e Karim Benzema. Este último, aliás, jogou ao lado de Vini Jr e conquistaram a Liga dos Campeões:

Vini Jr nas últimas 5 temporadas:

2021/22: 22 gols em 52 jogos

2022/23: 23 gols em 55 jogos

2023/24: 24 gols em 39 jogos

2024/25: 22 gols em 58 jogos

2025/26: 21 gols em 50 jogos