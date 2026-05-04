Após boa atuação na vitória do Lyon sobre o Rennes por 4 a 2 no último domingo (3), Endrick recebeu elogios da mídia espanhola. O diário As destacou a partida do brasileiro e falou sobre a presença do atacante na Copa do Mundo.
"Endrick está pedindo aos gritos para ir ao Mundial. O brasileiro voltou a assinar uma grande atuação na vitória trabalhada e sofrida do Olympique de Lyon por 4 a 2 contra o Rennes e aumentou sua conta goleadora após marcar um golaço de perna direita que selou o resultado. O time do Ródano se aproxima da Champions League a duas rodadas do fim, e o jogador emprestado pelo Real Madrid já soma 15 contribuições de gol, com 8 gols e 7 assistências desde que chegou à França em janeiro", disse o diario.
Na partida, o Lyon começou atrás no placar, com gol de Musa Al-Taamari. Ainda no primeiro tempo, Yaremchuk e Tolisso viraram para a equipe francesa. No início da segunda etapa, o Rennes empatou novamente, mas, minutos depois, Moreira fez o terceiro. Aos 30 minutos, Endrick marcou o quarto gol com um chute dentro da área.
Pelo clube francês, Endrick soma 22 jogos, sendo 18 como titular, com oito gols e sete assistências. O atacante esteve na última convocação da seleção brasileira e ganhou minutos na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia. Na ocasião, entrou no segundo tempo, sofreu um pênalti e deu assistência para Gabriel Martinelli marcar o terceiro gol.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, a seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.