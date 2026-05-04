Endrick marca mais um gol pelo LyonDivulgação / Lyon

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Endrick não descartou permanecer no Lyon mesmo após o fim do contrato de empréstimo e a possibilidade de retorno ao Real Madrid. Após marcar na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes, pelo Campeonato Francês, o atacante admitiu que gostaria de continuar no clube francês.
"Eu gostaria muito de ficar; eles estão fazendo tudo para que eu esteja nas melhores condições", afirmou Endrick, que foi titular na partida e fez o gol que fechou o placar aos 30 minutos do segundo tempo.
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Onde Endrick vai jogar

Apesar da sinalização, o atacante adotou cautela ao falar sobre os próximos passos da carreira. Ele tem contrato com o Lyon até o fim desta temporada e ainda aguarda a definição do Real Madrid.
"Estou muito feliz aqui, me sinto muito bem. Não sei o que vai acontecer. Se for para ficar no Real Madrid, ficarei; se for para renovar, renovarei. Vou deixar tudo nas mãos de Deus", disse.

O que pensa o Real Madrid

O bom desempenho faz Endrick chamar a atenção novamente do Real Madrid. Emprestado por falta de espaço no início da temporada, o atacante tem boas chances de retornar à Espanha após o término de seu empréstimo.
Segundo o jornal espanhol 'As', a intenção do clube é dar mais protagonismo ao jovem de 19 anos após a experiência bem-sucedida na França. Pelo Lyon são oito gols e seis assistências na temporada.
"Foi uma das minhas melhores escolhas. Agradeço muito a Deus por isso, porque eu vim para um time onde me acolheram. Fico muito feliz e se eu for para a Copa, a culpa é de todo o Lyon", analisou Endrick.


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Endrick marca mais um gol pelo Lyon
Endrick com a camisa do Lyon