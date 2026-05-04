Estêvão em ação durante treino do Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Estêvão em ação durante treino do ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 04/05/2026 17:07 | Atualizado 04/05/2026 17:11

Rio - O atacante Estêvão desembarcou no Brasil neste último fim de semana para focar em sua recuperação física após sofrer uma grave lesão na coxa direita. Revelado pelo Palmeiras, o jovem de 19 anos está utilizando as instalações do clube paulista para o tratamento, sendo acompanhado de perto por profissionais do Chelsea e de sua equipe particular, além de ser monitorado pela seleção brasileira.



Apesar do esforço do atleta, a cúpula da CBF avalia que a participação de Estêvão na Copa do Mundo é improvável. O jovem sofreu uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa, uma lesão considerada crítica para o curto prazo disponível até o torneio.

Embora o Chelsea tenha sugerido inicialmente uma intervenção cirúrgica, o jogador e seu estafe optaram por um tratamento conservador na tentativa de acelerar o retorno. A escolha pelo método sem cirurgia é a única cartada de Estêvão para estar no Mundial, já que a operação o retiraria definitivamente da competição.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista final de convocados no dia 18 de maio, restando apenas duas semanas para que o atacante apresente uma evolução clínica satisfatória. Os jogadores selecionados devem se apresentar na Granja Comary no dia 27 de maio.

