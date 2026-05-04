Arboleda se reapresentou ao São Paulo nesta segunda-feira (4) - Reprodução / Instagram

Arboleda se reapresentou ao São Paulo nesta segunda-feira (4)Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 16:20

Rio - Arboleda desembarcou no Brasil nesta segunda-feira, 4, após ficar cerca de 30 dias afastado dos compromissos do São Paulo. O jogador compareceu ao CT da Barra Funda no início da tarde para se reunir com a diretoria e definir seu futuro. O jogador se ausentou das atividades do São Paulo no dia 4 de abril, quando viajou para o Equador sem dar justificativas ao clube.



Apesar da insatisfação pelo comportamento do jogador, o Estadão apurou que o São Paulo entende ser possível resolver o assunto de maneira razoável, como por exemplo, com uma rescisão em comum acordo. O caso está nas mãos do departamento de futebol, que quer entender as motivações do antes de tomar qualquer decisão.

