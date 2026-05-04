Caio Henrique atuou pelo Fluminense em 2019 - Frederic Dides / AFP

Caio Henrique atuou pelo Fluminense em 2019Frederic Dides / AFP

Publicado 04/05/2026 15:20

Rio - O Barcelona já começou a movimentar os bastidores do mercado para reforçar o seu elenco na próxima temporada. Um dos nomes na mira do diretor de futebol Deco é o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. Segundo o jornalista Valentin Furlan, do "UOL", o clube espanhol realizou consultas recentes a intermediários do brasileiro de 26 anos, agenciado por Giuliano Bertolucci.



Para liberar o atleta revelado pelo Fluminense, a equipe do Principado estipulou o valor inicial de 15 milhões de euros (cerca de R$ 87,8 milhões na cotação atual). As conversas, porém, podem ganhar um facilitador importante: o atacante espanhol Ansu Fati, que pertence ao Barça e está emprestado ao clube francês. Com opção de compra fixada em 11 milhões de euros (R$ 64,5 milhões), Fati já declarou o desejo de permanecer na França, o que abre brecha para uma composição entre os clubes.



A busca do Barcelona por um lateral-esquerdo ganhou força diante da possível saída de João Cancelo, cujo empréstimo está perto do fim, e das dificuldades financeiras para tirar Cucurella do Chelsea. Com o espanhol dos Blues praticamente descartado pelos altos valores, a diretoria catalã passou a avaliar nomes mais acessíveis. Além de Caio Henrique, Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, é outro jogador que agrada à comissão técnica.



Peça constante nas convocações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, pela qual já atuou em cinco partidas, Caio Henrique vem chamando atenção pela consistência no futebol europeu. Ele superou recentemente uma lesão muscular na coxa sofrida em março, contra o PSG, que o tirou da última Data Fifa.

