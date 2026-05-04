Thiago Silva conquista o Campeonato Português em seu retorno ao Porto - Divulgação / Porto

Thiago Silva conquista o Campeonato Português em seu retorno ao PortoDivulgação / Porto

Publicado 04/05/2026 14:07

uma vaga na defesa para a convocação da seleção brasileira, e Thiago Silva volta a se candidatar. Após conquistar o Campeonato Português atuando pelo Porto, o zagueiro de 41 anos admitiu ainda ter esperança de ser lembrado para a Copa do Mundo.

cirurgia de Eder Militão abriu, e Thiago Silva volta a se candidatar. Após conquistar o Campeonato Português atuando pelo Porto, o zagueiro de 41 anos admitiu ainda ter esperança de ser lembrado para a Copa do Mundo.

Recado direto a Ancelotti



Sem antecipar se renovará contrato ou até mesmo se irá se aposentar, o jogador ex-Fluminense deixou claro que ainda se vê em condições de atuar em alto nível. Mas tem pouquíssimo tempo para convencer Carlo Ancelotti.



"Temos ainda dois jogos para disputar, para estar em condição de repente representar o nosso Brasil em mais uma Copa. Estou super disponível, eu acho que o mister (Ancelotti) me conhece suficiente para saber a minha disponibilidade", disse Thiago Silva à TNT Sports.



A chance de Thiago Silva



Desde o ano passado, quando estava no Fluminense, Thiago Silva se coloca à disposição da seleção brasileira. Entretanto, nunca foi chamado por Carlo Ancelotti.



Diante desse cenário, a chance é muito pequena de estar presente na lista final para a Copa do Mundo, que será conhecida em 18 de maio. A esperança do zagueiro está apenas no fato de já ter trabalhado com o italiano no Milan.



"Aqui não é forçar, da outra vez eu falei a mesma coisa, mas eu estou aproveitando o momento, procurando aproveitar da melhor maneira possível. Minha carreira foi linda, se tiver que ir para mais uma (Copa), a gente vai estar junto", disse.



A convocação para a zaga da seleção brasileira



A tendência é que Ancelotti chame nove defensores para a Copa do Mundo, sendo três laterais e seis zagueiros. Entre eles estará Danilo, que atuou toda a carreira na direita, mas atualmente está na zaga do Flamengo.



Outro jogador que pode fazer a função no lugar de Eder Militão é Ibañez, testado nos últimos amistosos, contra França e Croácia. Além deles, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer estão certos e a última vaga deve ficar com Léo Pereira, que agradou ao técnico.





