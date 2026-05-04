Joana Cabral é Miss Bela do São Paulo - Reprodução / Instagram

Joana Cabral é Miss Bela do São PauloReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 12:08

Rio - A Miss Bela São Paulo, Joana Cabral, afirmou que a visibilidade nas redes sociais traz benefícios, como publiposts, mas também apresenta aspectos negativos. Um deles é o assédio. Ela relata que costuma receber muitas cantadas por directs.

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"O Instagram acabou virou um Tinder. As pessoas passaram a paquerar por lá. Não ligo de receber cantadas. O chato é quando a pessoa fica insistindo. “ Tem gente que conversa sozinho no meu direct.” Mandam foguinho em todos os Stories, mesmo sem reciprocidade.



Entre os admiradores da atriz estão homens comprometidos. "Já recebi algumas cantadas de casados. Fora a falta de respeito com suas esposas, ou namoradas. Fico indignada por ver tantos homens curtindo para todo mundo ver minhas fotos e de outras mulheres de Biquine ou até de roupa normal sendo comprometido, no feed, sem nenhum pudor e escandalizando suas parceiras; acho desnecessário. “ quer fazer, faz! Mas, não deixa ninguém saber. Porque é feio e muito desagradável.”



Eu sou uma pessoa do bem, então jamais mandaria isso para namoradas e esposas. “ gente feliz não inferniza a vida dos outros." Não quero essa energia pra mim. Mas, tem gente que não é tão boazinha como eu. Bloqueio e excluo. Uma tremenda falta de respeito", revelou.