Momento que o goleiro José Calderón comete gol contraReprodução / X
Acusan a José Calderón, exportero panameño del Marathón de Honduras y mundialista en Rusia 2018, DE AMAÑOS DE PARTIDOS.— Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) May 3, 2026
Juzguen ustedes la jugada… pic.twitter.com/6gt9u5A59s
"O amor pelo futebol se leva no coração, mas muitos já o perderam. Hoje, falando de alguém chamado [José] Calderón, é um verdadeiro manipulador de partidas, e há muitos outros. Dá vergonha — já não escondem mais. Todo mundo vendo um jogador com muita experiência que, em seu momento, representou o país nessa porcaria. Esse é o exemplo que transmitem aos mais jovens. O futebol está se perdendo neste país. Os mais jovens se esforçando por gosto, jogando com o trabalho dos outros", disparou em texto publicado nas redes sociais.
"Ao término da partida, não houve condições para me dirigir pessoalmente aos meus companheiros e à comissão técnica, em um contexto marcado pela frustração natural pelo resultado; no entanto, por meio desta, expresso minhas sinceras desculpas a eles, bem como à minha família e a toda a torcida do nosso time, assumindo plenamente a responsabilidade por um erro estritamente esportivo e de caráter involuntário", afirmou, neste domingo (3).
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