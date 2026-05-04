Momento que o goleiro José Calderón comete gol contra - Reprodução / X

Momento que o goleiro José Calderón comete gol contraReprodução / X

Publicado 04/05/2026 12:03

Uma partida do Campeonato Panamenho ficou marcada por um lance que gerou uma grande polêmica. O goleiro José Calderón, do Sporting San Miguelito, acabou marcando um gol contra no último minuto do jogo contra o Alianza FC, que venceu o duelo por 3 a 2. Após o término do confronto, o atacante Gustavo Herrera fez acusações contra o companheiro de equipe e o acusou de ser um "manipulador de partidas".

Acusan a José Calderón, exportero panameño del Marathón de Honduras y mundialista en Rusia 2018, DE AMAÑOS DE PARTIDOS.



Juzguen ustedes la jugada… pic.twitter.com/6gt9u5A59s — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) May 3, 2026



"O amor pelo futebol se leva no coração, mas muitos já o perderam. Hoje, falando de alguém chamado [José] Calderón, é um verdadeiro manipulador de partidas, e há muitos outros. Dá vergonha — já não escondem mais. Todo mundo vendo um jogador com muita experiência que, em seu momento, representou o país nessa porcaria. Esse é o exemplo que transmitem aos mais jovens. O futebol está se perdendo neste país. Os mais jovens se esforçando por gosto, jogando com o trabalho dos outros", disparou em texto publicado nas redes sociais. "O amor pelo futebol se leva no coração, mas muitos já o perderam. Hoje, falando de alguém chamado [José] Calderón, é um verdadeiro manipulador de partidas, e há muitos outros. Dá vergonha — já não escondem mais. Todo mundo vendo um jogador com muita experiência que, em seu momento, representou o país nessa porcaria. Esse é o exemplo que transmitem aos mais jovens. O futebol está se perdendo neste país. Os mais jovens se esforçando por gosto, jogando com o trabalho dos outros", disparou em texto publicado nas redes sociais.

Herrera seguiu seu desabafo, dizendo que a situação dá "muita tristeza". "São muitos os jogadores que se matam dia após dia jogando para conseguir seguir em frente no país, para realizar seus sonhos — e eu sou um deles. Mas, por mais vezes que eu caia, vou me levantar até realizar meu sonho. E os que estão manchando o esporte, que saiam do caminho e se dediquem a outra coisa, e tenham coragem de assumir o que fazem."

Depois da polêmica, a Panamenha de Futebol afirmou que abriu uma investigação para apurar o caso. Calderón também se manifestou em postagem. O goleiro manifestou disposição em colaborar com as autoridades esportivas e explicou o gol sofrido.



"Ao término da partida, não houve condições para me dirigir pessoalmente aos meus companheiros e à comissão técnica, em um contexto marcado pela frustração natural pelo resultado; no entanto, por meio desta, expresso minhas sinceras desculpas a eles, bem como à minha família e a toda a torcida do nosso time, assumindo plenamente a responsabilidade por um erro estritamente esportivo e de caráter involuntário", afirmou, neste domingo (3).