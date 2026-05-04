Lucas Moura, durante partida contra o Bahia - Rubens Chiri / São Paulo

Lucas Moura, durante partida contra o BahiaRubens Chiri / São Paulo

Publicado 04/05/2026 14:17

O meia-atacante Lucas Moura imaginava um grande segundo semestre no São Paulo, mas está fora da temporada após romper o ligamento do tendão de Aquiles da perna direita. O ídolo da torcida passou por cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira (4), terá alta na terça-feira (5) e iniciará a recuperação com repouso domiciliar.



Depois de alguns dias descansando do processo cirúrgico, o camisa 7 voltará ao CT da Barra Funda para iniciar a fisioterapia, visando estar em totais condições de defender o clube do coração desde a largada em 2027.



"O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem-sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube", informou o São Paulo.

Lucas não se manifestou sobre a lesão, ocorrida em seu retorno aos gramados após sofrer fraturas em duas costelas diante do Atlético-MG, em março, pelo Brasileirão. Foram 20 dias de espera para voltar a defender o São Paulo diante do Bahia, no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (3).



"O gigante a tua frente, nunca será maior que o Deus dentro de você", postou nos stories do Instagram antes do processo cirúrgico, usando a passagem bíblica de motivação para um retorno futuro. Muitos torcedores e companheiros desejaram sorte ao meia-atacante.



Depois de um 2025 complicado também por lesões, Lucas estava empolgado em 2026 e tinha realizado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada. Até as fraturas na costela o afastarem pela primeira vez dos gramados. Agora, o foco fica na temporada que vem.