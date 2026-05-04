Lucas Moura, durante partida contra o BahiaRubens Chiri / São Paulo
Depois de alguns dias descansando do processo cirúrgico, o camisa 7 voltará ao CT da Barra Funda para iniciar a fisioterapia, visando estar em totais condições de defender o clube do coração desde a largada em 2027.
"O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita, para correção de ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem-sucedido e o atleta deverá ter alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube", informou o São Paulo.
"O gigante a tua frente, nunca será maior que o Deus dentro de você", postou nos stories do Instagram antes do processo cirúrgico, usando a passagem bíblica de motivação para um retorno futuro. Muitos torcedores e companheiros desejaram sorte ao meia-atacante.
Depois de um 2025 complicado também por lesões, Lucas estava empolgado em 2026 e tinha realizado 16 dos 17 jogos do São Paulo na temporada. Até as fraturas na costela o afastarem pela primeira vez dos gramados. Agora, o foco fica na temporada que vem.
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