Flamengo fará mais de 21 mil quilômetros nos próximos jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da AméricaCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
Nessa terça-feira (5), o Rubro-Negro partirá do CT George Helal, às 15h30, rumo a Medellín, na Colômbia, onde, na quinta (7), enfrenta o Independiente de Medellín, pela Libertadores da América. Uma vitória garantirá ao Flamengo a classificação às oitavas de final da competição.
E o Mengão não retornará ao Rio de Janeiro após o jogo na Colômbia. A comitiva rubro-negra desembarcará em Porto Alegre (RS), onde realizará ainda na sexta-feira (8) um treino no CT do Internacional, em preparação para o duelo contra o Grêmio, no domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro.
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E depois de Salvador, o destino seguinte será o Paraná. O Athlético-PR recebe o Fla dia 17 em Curitiba, obrigando o escrete vermelho-e-preto a percorrer mais de 2 mil quilômetros em três dias.
No total, serão 21.540 quilômetros percorridos pelo Flamengo do jogo contra o Medellín até o confronto contra o Athlético-PR.
Com um roteiro tão desgastante, se passar ileso, sem lesões e com vitórias, o elenco rubro-negro se fortalecerá e mandará uma mensagem aterrorizante aos seus adversários de que a possibilidade da conquista da verdadeira tríplice coroa, inédita, pode acontecer.
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