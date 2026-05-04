Flamengo fará mais de 21 mil quilômetros nos próximos jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da AméricaCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

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Fabrício Lopes
O elenco do Flamengo mal teve tempo de digerir o sabor amargo do empate contra o Vasco da Gama, neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, e já se apresentou ao técnico Leonardo Jardim no Ninho do Urubu para dar início às atividades que levarão a equipe a "andar" mais de 21 mil quilômetros até a parada para a Copa do Mundo.
Leonardo Jardim em ação durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo
Leonardo Jardim em ação durante o clássico entre Flamengo e Vasco, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Nessa terça-feira (5), o Rubro-Negro partirá do CT George Helal, às 15h30, rumo a Medellín, na Colômbia, onde, na quinta (7), enfrenta o Independiente de Medellín, pela Libertadores da América. Uma vitória garantirá ao Flamengo a classificação às oitavas de final da competição.

E o Mengão não retornará ao Rio de Janeiro após o jogo na Colômbia. A comitiva rubro-negra desembarcará em Porto Alegre (RS), onde realizará ainda na sexta-feira (8) um treino no CT do Internacional, em preparação para o duelo contra o Grêmio, no domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro.

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Somente após a partida contra o tricolor gaúcho, o elenco retornará ao Rio. Entretanto, a parada na Cidade Maravilhosa será breve, uma vez que no dia 14, o compromisso será pela Copa do Brasil, em Salvador (BA),  para o jogo de volta contra o Vitória.

E depois de Salvador, o destino seguinte será o Paraná. O Athlético-PR recebe o Fla dia 17 em Curitiba, obrigando o escrete vermelho-e-preto a percorrer mais de 2 mil quilômetros em três dias.

No total, serão 21.540 quilômetros percorridos pelo Flamengo do jogo contra o Medellín até o confronto contra o Athlético-PR.

Com um roteiro tão desgastante, se passar ileso, sem lesões e com vitórias, o elenco rubro-negro se fortalecerá e mandará uma mensagem aterrorizante aos seus adversários de que a possibilidade da conquista da verdadeira tríplice coroa, inédita, pode acontecer.
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