Robinho Jr. (à esq.) e Neymar - Raul Baretta/Santos FC

Robinho Jr. (à esq.) e NeymarRaul Baretta/Santos FC

Publicado 04/05/2026 15:40

Rio - Por meio dos seus representantes, o atacante Robinho Jr, de 18 anos, enviou ao Santos uma representação extrajudicial cobrando providências em relação a Neymar. O camisa 10 é acusado de agredir e xingar o jovem. As informações são do portal "GE".

A situação teria acontecido no no treinamento da manhã do último domingo (dia 3), no CT Rei Pelé. Na representação contra Neymar, Robinho Jr faz três acusações e cobra a realização de reunião com o clube para tratar da rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".

De acordo com a acusação, Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto" de Robinho Jr. A situação teria gerado um pedido de desculpas por parte do camisa 10 e que a relação entre os dois seria muito próxima.

Filho do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, Robinho Jr, de 18 anos, se profissionalizou no ano passado. No total, ele entrou em campo em 23 jogos e deu uma assistência.

Por meio de uma nota oficial, o Santos se pronunciou:

"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.



O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância".